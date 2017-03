35

Bracali saiu de maca no Marítimo-Arouca

Bracali foi obrigado a sair de maca no Marítimo-Arouca. O guarda-redes arouquense caiu mal numa saída de bola pelo ar, ficando com o pé direito debaixo do corpo, tendo, possivelmente, contraído uma entorse. A partida esteve interrompida quase cinco minutos, com o brasileiro a ser depois substituído por Bolat.