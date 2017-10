0

Brasileiros não desarmam no 'ataque' a Messi e companhia

Depois de terem criado uma campanha insólita no Twitter, com as hashtags #EntregaBrasil e #EntregaProChile - onde pedem a derrota da própria equipa para prejudicar a Argentina -, os adeptos brasileiros vão fazendo a 'festa' também com os memes. Messi é o principal alvo