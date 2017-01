0

0



Brinde de Salvio para Mitroglou aproveitar

Benfica-Boavista, 3-3



1-3 – Mitroglou (41’). O lance inicia-se num remate de Pizzi, que Aghayev defende. Na sequência, Lucas alivia contra Salvio, que fica na posse da bola. O argentino vê a aproximação de Mitroglou e o grego, que tem o mérito de aparecer no sítio certo, remata para golo. Golo importante para as águias já perto do intervalo