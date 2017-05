360

Bruno de Carvalho de olho no jogo que deu título às leoas

A equipa de futebol feminino do Sporting, que regressou à competição 21 anos depois, pode sagrar-se campeã nacional este sábado. O presidente Bruno de Carvalho marca presença nas bancadas do Complexo Desportivo do Ramalde para apoiar as leoas, que podem fazer a festa no final do jogo da 25.ª jornada da Liga Allianz. (Fotos: MoveNotícias)