Bruno de Carvalho e a "aprendizagem" que Jorge Jesus teve de fazer

Em entrevista a Record, Bruno de Carvalho sublinhou que Jorge Jesus passou por um "processo de aprendizagem" quando chegou ao Sporting. "O Jorge é grande sportinguista, sócio cinquentenário, mas estava afastado da realidade do clube, num rival, o qual, à boa maneira do século XV, no tempo das conversas de ‘escárnio e maldizer’, fazia isso o dia todo", afirmou. E foi mais longe...