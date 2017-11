Bruno de Carvalho e capitães homenageiam Ana Rita

No Sporting-Turquel, no Pavilhão João Rocha, o presidente do Sporting Bruno de Carvalho e os dois capitães da equipa de hóquei em patins, João Pinto e André Girão, homenagearam Ana Rita, de 21 anos, adepta leonina falecida na última quinta-feira. Dirigente e jogadores estiveram junto dos familiares e amigos da jovem [Fotos: Fernando Ferreira]