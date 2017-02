0

Bruno de Carvalho e Madeira Rodrigues... à distância

Bruno de Carvalho esteve, como sempre, no banco do Sporting no jogo com o Estoril, ao passo que Pedro Madeira Rodrigues, seu opositor nas eleições à presidência dos verde e branco, assistiu à vitória dos leões (0-2) nas bancadas do estádio António Coimbra da Mota [Foto: Luís Manuel Neves]