Bruno de Carvalho e Mustafá cantam "É o meu Sporting"

Estas imagens, que foram captadas no jantar de Natal da Juve Leo, a meio de dezembro de 2016, mostram a atuação do rapper Malabá, com o presidente Bruno de Carvalho ao lado de Mustafá, líder da claque sportinguista, a cantar o tema o tema "É o meu Sporting".