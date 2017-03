0

0



Bruno de Carvalho esclarece palavras de Rui Jorge sobre Podence e Geraldes

Na conferência de imprensa onde divulgou os convocados para a Seleção de sub-21, Rui Jorge foi questionado sobre a aposta do Sporting em Francisco Geraldes e Daniel Podence, respondendo "Aposta?" e lembrando que a dupla já tinha minutos no Moreirense. Declarações que Bruno de Carvalho fez questão de esclarecer à saída da reunião com o grupo parlamentar do CDS, explicando que não há lugar a qualquer polémica.