270

11



Bruno de Carvalho foi falar com adeptos após empate com V. Guimarães

No final do jogo com o V. Guimarães, que terminou empatado a um golo, Bruno de Carvalho dirigiu-se à bancada onde estavam os adeptos do Sporting e esteve à conversa com alguns deles por breves momentos. Nas imagens, viu-se o presidente verde e branco, visivelmente desiludido pelo resultado, a pedir desculpa, em gestos, pelo empate.