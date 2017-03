0

Bruno de Carvalho: «Jesus até final do próximo mandato? É a minha vontade e a dele»

O Record de sexta-feira vai ter entrevistas com Bruno de Carvalho e Pedro Madeira Rodrigues, os dois candidatos à presidência do Sporting. Hoje antecipamos já um pouco das palavras dos dois homens que disputam a liderança dos leões. Começamos com Bruno de Carvalho, o atual presidente, que reforçou a confiança no trabalho de Jorge Jesus (admitindo, logo na primeira resposta, que é sua vontade e do treinador que este permaneça até final do próximo mandato, mesmo terminando contrato em 2019) e assumiu a ambição em conquistar mais títulos. Para ler na edição impressa de sexta-feira e no Record Premium já a partir da madrugada.