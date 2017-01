318

3



Bruno de Carvalho lança (literalmente) craques do futuro

Bruno de Carvalho esteve este sábado com os futuros 'craques' do Sporting. À margem da homenagem a Aurélio Pereira, no Estádio Universitário, o presidente dos leões esteve com as crianças das escolinhas dos verde e brancos, entre os quais Chrystian, filho de Yannick Djaló [Fotos: Pedro Ferreira]