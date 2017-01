0

Bruno de Carvalho mostra dotes no padel

O LX Indoor Padel recebeu o 1.º Dia Sporting de Padel e Bruno de Carvalho esteve presente. O presidente do Sporting não recusou o desafio lançado para dar uns toques de padel. A acompanhar o líder leonino estiveram Rui Caeiro (membro do Conselho Diretivo), Vasco Pascoal (atleta que inaugurou o padel como 50.ª modalidade do Sporting), Sílvia Saiote e Diogo Abreu (ginástica), Poka e Sergi Miras (hóquei em patins), Igora Zabic e Frankis Carol (andebol) e Ana Borges e Solange Carvalhas (futebol feminino).