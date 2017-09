97

8



Bruno de Carvalho para os adeptos: «Ou gastam menos tempo no Facebook ou o Sporting será obrigado a fazer um corte nas modalidades»

Na Assembleia Geral da SAD, Bruno de Carvalho deixou um aviso aos adeptos do Sporting e um apelo a que haja cada vez mais associados do clube, no sentido de aumentar as receitas de quotização e manter o nível de investimento, nomeadamente nas modalidades.