Bruno de Carvalho saltou 'disparado' do banco após golo de Adrien

O golo de Adrien, que colocou o Sporting a vencer o P. Ferreira, foi celebrado de forma efusiva por Bruno de Carvalho, que mal a bola entrou na baliza saltou 'disparado' do banco e festejou, com os braços no ar. [Vídeo: Record]