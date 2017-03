15

Bruno de Carvalho teve uma manhã... gelada

O Sporting sobe, este sábado, ao relvado de Alvalade às 18H15 para defrontar o Nacional e Bruno de Carvalho aproveitou a manhã para um programa em família. O presidente dos leões foi assistir ao espectáculo 'Frozen - Disney on Ice', no Meo Arena, com as filhas Catarina e Diana, a namorada Joana e a filha desta, Margarida. "Uma manhã Frozen!!! 5 pessoas, 1 coração, 1 alma: familia!", escreveu Bruno de Carvalho na legenda das fotos publicadas na sua conta de Facebook