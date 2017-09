0

Bruno Fernandes e o Livro de Ouro: «Para que as pessoas conheçam a grandeza do Sporting»

Bruno Fernandes também já teve nas mãos o Livro de Ouro do Sporting, um dos que Record irá começar a oferecer a partir de domingo, juntamente com o Livro de Ouro do Benfica. O médio considerou que "dá a conhecer a grandeza do Sporting" e aconselhou todos os verdadeiros leões a completar a coleção