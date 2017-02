615

Bryan Cristante mostra-se a Rui Vitória

Bryan Cristante, médio do Atalanta cedido pelo Benfica, necessitou de apenas sete minutos para deixar a sua marca no encontro disputado no terreno do Palermo. Fez um golo de belo efeito e colocou um ponto final nas dúvidas sobre o vencedor. Uma forma de mostrar-se a Rui Vitória, que até pode pensar nela na próxima temporada.