0

0



Buemi aproveita os treinos livres para... dormir

Sébastien Buemi (Toyota) aproveitou os treinos livres dos 6 horas de Fuji (Japão), prova do Mundial de Resistência... para dormir. O momento insólito aconteceu quando o piloto estava no pitlane e foi apanhado pela câmara que está instalada no carro. O suíco acaçou por ser acordado por Anthony Davidson, seu colega de equipa, de forma hilariante.