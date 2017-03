148

Buffon coloca Sporting entre as boas lembranças... de Casillas

Terça-feira há um novo frente a frente entre Buffon e Casillas, na 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os guarda-redes da Juventus e do FC Porto, respetivamente, não escondem que estão muito atentos à carreira um do outro e até jogos com o Sporting foram chamados ao barulho... [Vídeo partilhado no Facebook do FC Porto]