Buffon estava a 100 metros mas viu bem o que aconteceu na baliza do Barcelona

O Juventus-Barcelona terminou com uma grande defesa de Marc-André ter Stegen a remate de Paulo Dybala, a qual não escapou a Gianluigi Buffon... apesar do lance ter acontecido a quase 100 metros de distância. E no final, o veterano guarda-redes italiano tratou de dar os parabéns ao jovem alemão dos blaugrana, num gesto plneo de desportivismo.