Buffon feliz por reencontrar amigo no Dragão

O guarda-redes da Juventus elogiou o adversário Iker Casillas, na conferência de antevisão do jogo da Champions. Buffon mostrou-se feliz por reencontrar o amigo espanhol. O FC Porto-Juventus, dos oitavos de final da Liga dos Campeões, joga-se esta quarta-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão.