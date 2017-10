3

Buffon foi no 1 para 1 com uma freestyler e acabou... humilhado

Liza Zamouche é uma jovem conhecida no mundo do futebol como uma freestyler com grandes aptidões para os truques com a bola e 'humilhar' adversários. Depois de ter surpreendido Ronaldinho, agora foi a vez de Gianluigi Buffon. Numa campanha para a Puma, a francesa dividiu a bola com o guarda-redes italiano numa competição de toques e, depois, no 1 para 1, o resultado não foi o melhor para Buffon.