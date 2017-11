Buffon: lágrimas só vieram depois de mais um exemplo de pura classe

As imagens de Gianluigi Buffon em lágrimas após a eliminação de Itália no playoff de qualificação para o Mundial'2018 marcaram a noite de segunda-feira no Estádio Giuseppe Meazza em Milão. Mas antes da breve análise ao jogo e do anúncio do encerramento da carreira internacional, o guarda-redes de 39 anos deixou mais um exemplo de classe, ao tomar a iniciativa de felicitar os adversários da Suécia.