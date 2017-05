5733

Cachecóis do Benfica no lixo e onda de indignação no Bessa

Como já tinha anunciado há semanas, o Boavista proibiu a entrada de adereços do Benfica na bancada de sócios no Estádio do Bessa, o que levou a que muitos cachecóis ficassem à entrada do recinto, alguns em caixotes do lixo, o que gerou a indignação dos seguidores encarnados.