Cahill frente ao Nottingham Forest: tudo junto e dá um belo... 'worst of'

A prestação de Gary Cahill diante do Nottingham Forest deixou muito a desejar. O defesa-central e capitão de equipa dos blues foi de imediato alvo de críticas por parte de adeptos através das redes sociais e alguns (certamente de clubes rivais) trataram dos memes e de vídeos como este, onde surgem em destaque os piores momentos do internacional inglês no jogo. Uma espécie de 'worst of'...