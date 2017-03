15

Caixinha a dar os parabéns ao Celtic? Calma, já foi em 2015...

Depois de se ter sabido esta quinta-feira que Pedro Caixinha estava muito próximo de assinar pelo Glasgow Rangers, surgiu nas redes sociais um vídeo em que o treinador português felicitava... o Celtic. No vídeo, Caixinha dava os parabéns aos "irmãos do Celtic", o eterno rival do Glasgow Rangers, pela conquista do quarto título da liga escocesa consecutivo. As imagens remontam a 2015, numa altura em que Pedro Caixinha treinava o Santos Laguna.