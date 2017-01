534

6



Calduço de Vidal mete Renato Sanches no lugar

Depois de Renato Sanches ter divulgado um vídeo no seu Instagram a dar uns calduços a Arturo Vidal no estágio do Bayern Munique, e Doha (Qatar), o chileno não se ficou atrás e... fez o meso, claro. "Para que aprenda quem manda aqui", escreveu na legenda