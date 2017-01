143

Campbell e Bruno César desenharam a jogada e Bas Dost estava no lugar certo

Bas Dost só precisou de cinco minutos para marcar o primeiro golo do Sporting e tem a agradecer a Joel Campbell e Bruno César. Os dois desenharam a jogada do lado esquerdo, com Campbell a cruzar para o avançado holandês, sem oposição, abri o ativo em Alvalade.