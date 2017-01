56

0



CAN'2017 está quase a começar: recorde os melhores golos da edição de 2015

Com a CAN'2017 prestes a iniciar-se, vale a pena recordar alguns dos melhores momentos da edição de 2015, disputada na Guiné Equatorial. A escolha dos 10 melhores golos é do canal de Youtube MyFootballChannel, que coloca dois ex-jogadores da Liga portuguesa no pódio dos melhores golos.