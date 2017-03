0

0



Candidato António Santos saiu à rua para esclarecer sócios do Vitória de Setúbal

António Santos, candidato à presidência do Vitória de Setúbal aproveitou a manhã de sábado para uma ação de campanha que o levou da Praça do Bocage ao mercado do Livramento, passando pela avenida Luísa Todi.



Fotos: Rui Minderico