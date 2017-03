0

Cantona descobriu por que Wenger não quer ser campeão

Sempre com a sua forma peculiar, Eric Cantona volta a protagonizar um vídeo para o canal Eurosport, no qual aproveita para comentar as recentes novidades no mercado dos treinadores. Depois de falar de Luis Enrique e Claudio Ranieri, o francês acaba por encontrar uma razão peculiar para a seca de títulos de Arsène Wenger...