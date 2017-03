0

Cantona é o novo embaixador do futebol de praia do Sporting

Madjer convidou e Cantona aceitou. O antigo internacional francês é o novo embaixador do futebol de praia do Sporting, depois de ter aceitado o convite de Madjer. Para celebrar a ocasião, o internacional por Portugal partilhou uma montagem no Instagram. Numa imagem, Cantona aparece com toda a equipa de futebol de praia verde e branca; na outra, aparece juntamente com Madjer e o irmão Jean-Marie [Imagens: Madjer/Instagram]