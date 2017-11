Cantona provoca PSG e deixa conselho a Pastore

Eric Cantona deixou elogios a Javier Pastore. No canal 'Full Time Devils', o antigo avançado do Manchester United considera que o avançado argentino do PSG veste a camisola de um clube "pequeno". "Joga pela Argentina, que é um grande país, mas não joga no PSG, um clube pequeno. Mas como tem muito dinheiro, é grande", frisou.