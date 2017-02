0

Capitão do Leyton Orient empurrou apanha-bolas e... arranjou confusão

Liam Kelly, capitão do Leyton Orient, meteu-se numa grande alhada quando decidiu, na terça-feira, empurrar um apanha-bolas do Plymouth, no recente encontro entre as duas equipas. Agora, a Federação Inglesa está a analisar a eventual aplicação de uma sanção ao jogador em causa.