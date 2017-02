25

0



Marcas de Cardozo e Lima ainda 'mexem' na Luz

A cumprir a segunda temporada ao serviço das águias, o avançado está perto de se tornar no quinto jogador, este milénio, a atingir a marca dos 20 golos em pelo menos duas épocas consecutivas no emblema da Luz. Algo que está à distância de dois golos e que o fará entrar no lote restrito de jogadores que superaram este registo desde 2000, juntando-se a Nuno Gomes, Cardozo, Lima e... Jonas.