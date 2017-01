187

2



Carlos Severino: «Bruno de Carvalho devia suspender o seu mandato»

Carlos Severino teceu esta noite duras críticas a Bruno de Carvalho. O líder do movimento 'Sporting Campeão', que apoia Pedro Madeira Rodrigues nas eleições do Sporting, esperava que o presidente suspendesse o seu mandato e aponta o dedo àquilo que considera ser uma utilização abusiva de meios do clube ao serviço da candidatura de Bruno de Carvalho.