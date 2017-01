29

Carlos Tévez faz juras de amor ao Boca Juniors

O astro argentino, Carlos Tévez, recentemente transferido para a China falou pela última vez aos adeptos do Boca Juniors. O agora jogador do Shangai Shenua explica no vídeo as razões que o levaram ao continente asiático e faz juras de amor eterno ao clube de coração.