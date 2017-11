Carrillo em noitada antes de viajar para Inglaterra

André Carrillo regressou esta sexta-feira a Inglaterra, onde alinha pelo Watford, depois da qualificação do Peru para o Mundial'2018, garantindo na madrugada de quinta-feira a última vaga ao vencer a Nova Zelândia, por 2-0. E os festejos do internacional peruano, que passou pelo campeonato nacional ao serviço do Sporting e também do Benfica, continuaram noite dentro.