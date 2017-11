Carrillo impressionou tudo e todos com este golaço

Cedido ao Watford, o peruano André Carrillo tem sido um dos elementos em maior destaque nos hornets na presente temporada, equipa comandada por Marco Silva. Esta quarta-feira, por exemplo, mostrou toda a sua pontaria ao marcar este golaço no treino. Já de olho no jogo do fim de semana, diante do Everton, o técnico português deve estar já à espera de outro remate destes...