Carrillo mostra nova 'versão' do balneário do Benfica

Os jogadores do Benfica encontraram algo de diferente esta manhã no balneário do centro de estágios do Seixal: "SL Benfica Tetracampeão" é a mensagem que se pode ler agora no pavimento. Carrillo e Pizzi foram dois dos jogadores que já partilharam as imagens nas redes sociais