13

0



Carro de jogador do River Plate destruído por cocktail molotov

O futebol argentino está, como habitual, em destaque pelas piores razões. Depois do incidente observado no treino do Boca Juniors, agora é a vez de o River Plate também ser notícia por motivos menos bons. Tudo porque, esta terça-feira, o carro de Pity Martínez foi destruído, depois de um indivíduo ter lançado um cocktail molotov.