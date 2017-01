0

0



Carrossel da esquerda a servir o matador... Bas Dost

Sporting-Feirense, 2-1

1-0 Bas Dost (5'): O Sporting chegou cedo ao golo, num lance produzido pela sua ala esquerda, com finalização do goleador Bas Dost. O diabólico Joel Campbell tem a iniciativa, combina na perfeição com Bruno César, para depois receber a bola deste e assistir o colega holandês à boca da baliza