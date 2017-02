187

Carvalhal viu uma das expulsões mais insólitas do ano

Hope Akpan, do Blackburn, foi esta terça-feira expulso no duelo com o Sheffield Wednesday, equipa orientada por Carlos Carvalhal, depois de ter dado um (muito) ligeiro empurrão no árbitro Scott Duncan. Tudo depois de ter visto um golo ser-lhe anulado, aos 86 minutos... O que acha o leitor: exagerado... ou não?