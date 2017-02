0

Casal colombiano cria bar em homenagem à Chapecoense

A cidade de Medellín ficará para sempre ligada à Chapecoense, devido ao trágico acidente aéreo de novembro de 2016, mas as marcas do clube brasileiro não se ficam por aí. Em homenagem às vítimas e ao próprio clube, um casal colombiano decidiu criar um bar em tributo ao conjunto de Santa Catarina, um espaço que promete tornar-se numa espécie de visita obrigatória para quem for àquela cidade colombiana.