0

0



Casillas defronta Sporting com cor 'proibida' em Alvalade

Este domingo é dia de clássico em Alvalade e Iker Casillas até tem novo equipamento. O guarda-redes do FC Porto revelou esta sexta-feira as suas novas chuteiras e luvas. "Nova cor... a mesma qualidade", escreveu o guardião na legendas das imagens que divulgou no Instagram. O Sporting-FC Porto, da 8.ª jornada da Liga NOS, disputa-se domingo, às 19h15.