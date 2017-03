0

Casillas e o lance de Torres: «O meu coração parou»

Iker Casillas não ficou indiferente às chocantes imagens da queda de Fernando Torres, que pregou um enorme susto durante o Corunha-Atlético Madrid. Durante um vídeo em direto com os seus seguidores no Facebook, o guarda-redes do FC Porto confessou que ficou "arrepiado" e que "o coração parou" ao ver a angústia dos colegas. No final, suspirou de alívio.