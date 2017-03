0

Casillas passeou de bicicleta pelos Aliados e quase ninguém o reconheceu

Iker Casillas resolveu dar um passeio de bicicleta pela Avenida dos Aliados, no Porto. Com um carapuço a tapar a cabeça, o guarda-redes do FC Porto passou praticamente despercebido, enquanto elogiava a cidade e manifestava o desejo de ali voltar em maio para celebrar o título.