Cavani marcou com assistência de Neymar e teve direito... a abracinho

O trio MCN continua a 'fazer vítimas' na Ligue 1 e a mais recente é o Bordéus. Edinson Cavani ampliou a vantagem para 2-0. A jogada começa nos pés de Mbappé, passa para Neymar e o brasileiro assiste o uruguaio, que na cara do guarda-redes não vacilou. No entanto, o destaque para este momento vai para o abraço que Cavani deu a Neymar depois do golo: mmento de tensão ultrapassado?