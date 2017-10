0

Cavani voltou a pegar-se com um colega, desta vez Suárez

Depois da pega com Neymar por causa de um penálti, desta vez Edison Cavani mostrou os maus fígados com Luis Suárez, colega na seleção do Uruguai. Os dois discutiram durante o jogo com a Bolívia e ficaram chateados. De tal forma que Cavani nem sequer festejou um golo apontado pelo jogador do Barcelona.